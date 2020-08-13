Футболист Месут Озил не намерен уходить из лондонского клуба «Арсенал» этим летом и будет стоять на том, чтобы оставаться в команде до окончания срока контракта, передает «Спутник» со ссылкой на AFP.

«Я здесь до последнего дня нашего соглашения. Такие ситуации никогда меня не сломают, а лишь сделают сильнее. Я сам буду решать, когда уйду, а не другие люди. Я не подписывал контракт на два или три года, а подписывал на четыре года, и это должны уважать все», — сказал один из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала».

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