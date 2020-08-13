Власти Израиля и Саудовской Аравии достигли соглашения по полной нормализации отношений, сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

«Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями — Израилем и ОАЭ», — приводит его слова «Интерфакс».

В соглашении говорится, что руководители Израиля и ОАЭ «согласились на полную нормализацию отношений». В частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

Агентство Associated Press отмечает, что, таким образом, ОАЭ стала третьей арабской страной, согласившейся установить активные дипотношения с Израилем.

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