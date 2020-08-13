Депутат Национального собрания Беларуси, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны. Сообщение она опубликовала в сторис своего Instagram.

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг! Наша Беларусь не заслужила этой боли», — написала 23-летняя Василевич.

Это первое высказывание девушки о ситуации в республике.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз появлялся с Василевич на публике.

Minval.az