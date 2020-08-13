США собираются развивать «американские уголки» в Казахстане. Проект финансирования представил Госдепартамент, с документом ознакомились в RT.

Ведомство хочет выделить около 30 грантов размером от 2,5 тысячи до 50 тысяч долларов каждый на развитие этих мест. «Американские уголки» — культурные и образовательные центры в республике, где должны проводиться образовательные программы по предпринимательству, экономике, медиаграмотности, культурному наследию, инновациям, климатическим и другим вопросам.

В будущем предложенные программы могут ввести в других американских центрах: например, тех, что расположены в Нур-Султане, Костанае, Шымкенте и Караганде. Принять участие в конкурсе грантов могут как казахстанские, так и американские некоммерческие и негосударственные организации. Помимо этого, к участию пригласили образовательные учреждения.

Minval.az