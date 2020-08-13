На российской станции «Ледовая база «Мыс Баранова», которая располагается на архипелаге Северная Земля, полярники зафиксировали максимальную с 2013 года температуру: 17,8 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован на прошлой неделе – тогда температура составила 17,1 °С. Об этом пишет пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«За период с 6 по 12 августа зафиксирован максимум температуры воздуха за период наблюдений с 2013 по настоящее время. Максимальная температура воздуха: 17,8 °С», — говорится в сообщении.

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