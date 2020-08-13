Франция направит военных в Восточное Средиземноморье. Страна хочет усилить свое присутствие в регионе, чтобы защитить Грецию от действий Турции, передает Reuters.

Речь идет о двух истребителях Rafale и фрегате Lafayette. По словам источников, близких к Парижу, это было решением французского президента Эммануэля Макрона — он озабочен решимостью Турции бурить шельф «в одностороннем порядке».

Отмечается, что Франция хочет убедиться в том, что в регионе соблюдается свобода передвижения и безопасность морского судоходства, а также верховенство международного права.

В начале июня турецкое правительство решило «защищать интересы государства» на континентальном шельфе Кипра: Анкара хочет продолжить геологоразведку «вопреки враждебным действиям некоторых государств».

Побережье в Восточном Средиземноморье — очаг напряженности между странами-членами ЕС Кипром и Грецией, с одной стороны, и Турцией — с другой. Последняя неоднократно призывала к совместной разработке месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, в Анкаре допускали и сотрудничество с Москвой. В споры о разделе энергоносителей также вовлечены Египет и Израиль.

Minval.az