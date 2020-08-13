Об успешном испытании в среду в Израиле противоракетной системы Arrow-2 («Стрела-2») сообщило Агентство противоракетной обороны США (MDA).

«Перехватчик системы Arrow-2 успешно вышел на запланированную траекторию и уничтожил цель», — говорится в сообщении Пентагона.

Arrow-2 и система нового поколения Arrow-3 работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.

«MDA по-прежнему привержена оказанию помощи правительству Израиля в модернизации его национального потенциала противоракетной обороны для противостояния текущим и возникающим угрозам», — заявил директор агентства вице-адмирал Джон Хилл.

Испытание проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем, говорится в сообщении MDA.

Minval.az