Правительство Мозамбика впервые официально подтвердило, что аммиачная селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута, изначально направлялась в эту африканскую страну. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя мозамбикского правительства.

По его словам, Мозамбик отвергает всякую ответственность за последствия опустошительных взрывов — проблема заключается не в самой аммиачной селитре, а в неподобающих условиях ее хранения и в том, почему она так долго оставалась складированной в бейрутском порту.

2750 тонн аммиачной селитры были заказаны в 2013 году в Грузии, но груз так и не достиг заказчика, пояснили в мозамбикской фирме Fabrica de Explosivos de Mocambique (FEM), производящей взрывчатые вещества для горных работ. Фирма не имеет отношения к логистике и не может объяснить, почему аммиачная селитра была конфискована в Бейруте. Для своих нужд FEM заказала новую партию, которая была доставлена в Мозамбик.

Ранее сообщалось, что груз аммиачной селитры был конфискован в 2014 году с ходившего под молдавским флагом судна Rhosus, шедшего из грузинского Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года из-за неполадок на борту сухогруз сделал незапланированную остановку в Бейруте. Там он был задержан, а аммиачная селитра перемещена на один из портовых складов. Судовладельцем на тот момент значилась кипрская компания Teto Shipping, а фактическим владельцем был проживающий на Кипре уроженец Хабаровска, предприниматель Игорь Гречушкин.

С тех пор селитра хранилась в одном из складов на территории порта. 4 августа 2020 года там произошел взрыв, мощность которого была эквивалентна землетрясению силой 3,3 балла. Погибли 160 человек, более 6000 получили ранения. До сегодняшнего дня в Мозамбике отрицали какое-либо причастие к конфискованной в Бейруте аммиачной селитре.

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