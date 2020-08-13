Телеведущий Владимир Познер вспомнил о встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. О событии 25-летней давности он рассказал в материале, опубликованном на сайте «Познер Online».

По словам телеведущего, предприниматель Борис Березовский организовал встречу 20 российских журналистов с белорусским лидером. «Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.

Журналист добавил, что при Лукашенко Беларусь превратилась «в полицейское государство».

Minval.az