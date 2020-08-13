США должны официально отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО, так как это нереально по множеству серьезных причин, говорится в отчете американского аналитического центра Defence Priorities.

По мнению экспертов, исключение из украинской политической повестки вопроса о членстве страны в блоке заставит Киев сосредоточиться на других, более реалистичных вопросах внешней политики, например, нейтралитете, снижению напряженности с Россией, а также на внутренних проблемах.

Аналитики отмечают, что Украине необходимо найти баланс между Востоком (Россией) и Западом (Европой), а окончательный выбор той или иной стороны подорвет внутреннюю стабильность страны. Что касается американской политики, то ее следует направить на минимизацию прямого конфликта с Москвой из-за Киева, считают авторы отчета.

Кроме того, эксперты приводят в отчете данные социологических опросов, согласно которым, менее половины украинцев (44 процента) высказались за вступление страны в НАТО. Среди населения есть значительное стремление к расширению связей с США. Однако вместе с тем в стране есть и сильное стремление к более тесным отношениям с Россией. Поэтому, резюмируют эксперты, Вашингтон должен прекратить поддержку вступления Украины в НАТО, так как ложная надежда на членство мешает Киеву решать более важные задачи.

Minval.az