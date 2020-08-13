Сразу несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении.

Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.

«На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь» — написал Перлин в инстаграме.

«Нас мало, но мы есть», — сообщила в свою очередь Богатыревич.

Также уволилась ведущая телешоу «Доброе утро, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1» Вера Каретникова. «Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет», — сообщила она в своем аккаунте. Еще накануне с канала ушел ведущий Сергей Козлович.

Как добавляет Tut.by, еще уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

Кроме того, видеообращение о своем увольнении записал ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко. «Пять лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа», — заявил он.

Об увольнении с телеканала «Беларусь 1» также объявил ведущий Андрей Макаенок.

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