На статую Жанны д’Aрк в Париже, на площади Помпиду, повесили бело-красно-белый флаг – один из исторических национальных символов белорусов, с которым в эти дни в самой Белоруссии выходят на акции против итогов президентских выборов сторонники оппозиции.

Снимок публикует в твиттере Русская служба Би-би-си. Кто повесил на памятник флаг, СМИ не уточняет.

В Париже бронзовую статую Жанны д’Арк на площади Пирамид украсили бело-красно-белым флагом, на постаменте памятника появилась надпись Free Belarus. pic.twitter.com/99OGMkNAUp — bbcrussian (@bbcrussian) August 12, 2020

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