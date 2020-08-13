Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич высказалась о протестах, начавшихся по итогам президентских выборов в Беларуси, и призвала лидера государства Александра Лукашенко уйти в отставку.

«Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: „Уйди красиво!..“ Но не выйдет уже, кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью», — заявила она в интервью Белорусской службе «Радио Свобода».

По мнению писательницы, после нынешних выборов «власть объявила войну своему народу», из-за чего общество сильно радикализируется. «Кому это может понравиться? Белорусы подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не бьем и не убиваем. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН, — мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестер», — заявила Алексиевич.

При этом она поблагодарила протестующих за то, что они «сохранили наше достоинство». «Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила», — заключила она.

Minval.az