Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал три главные угрозы, с которыми столкнулся мир во время пандемии.

«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», — сказал Гутерриш (цитата по ТАСС).

Во-первых, народ теряет доверие к правительствам и общественным институтам. Во-вторых, глобальный экономический порядок нарушается, в том числе из-за кризиса усиливается неравенство. В-третьих, коронавирус используется, чтобы оправдывать репрессии.

Генсек подчеркнул, что для преодоления кризиса нужен всесторонний подход.

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