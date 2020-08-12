ОПЕК в июле увеличил добычу нефти по отношению к июню на 980 тыс. баррелей в сутки — до 23,17 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Основной рост пришелся на Саудовскую Аравию (+866 тыс. б/с), ОАЭ (+98 тыс. б/с), Кувейт (+73 тыс. б/с), которые в июне добровольно снижали добычу на 1 млн б/с, 100 тыс. б/с и 80 тыс. б/с соответственно дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+.

Между тем, на 40 тыс. б/с нарастил добычу Ирак, которого критиковали за существенное неисполнение сделки. Ирак в мае исполнял сделку на 46%, в июне — на 88%, в июле — на 85%.

Существенно улучшили свои показатели другие «двоечники» сделки — Ангола, Конго, Алжир и Габон.

В целом за июль страны ОПЕК исполнили сделку на 96,7%. Саудовская Аравия держала свою добычу в июле на 100 тыс. б/с меньше, чем могла бы по условиям сделки.

Minval.az