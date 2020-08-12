43-летний американский актер Орландо Блум признался, что не может дождаться момента, когда его невеста – певица Кэти Перри вернется из роддома домой с новорожденной дочерью.

«Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь. Надеюсь, она полюбит меня так же, как и я ее», – заявил Блум, слова которого приводит «Гордон» со ссылкой на YouTube-каналу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

При этом актер не уточнил, когда именно они с Перри ждут появления ребенка на свет.

Отвечая на вопрос, как его старший сын от модели Миранды Керр отреагировал на то, что у него вскоре появится сводная сестра, Блум заявил, что Флинн волнуется.

«У него есть братья, но это его первая сестра, поэтому он взволнован», – признался актер.

Блум также подчеркнул, что во время карантина его сын много времени проводил в его доме.

Minval.az