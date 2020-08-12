Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах его соперника кандидата от демократов Джо Байдена Китай завладеет США, а людям придется учить китайский язык.

«Они (власти Китая) завладеют США, если он (Байден) выиграет, а со мной у них был самый худший год за 67 лет, потому что я чертовски сильно обложил их пошлинами. <…> Мы получили десятки миллиардов долларов от Китая, и это оказало огромное влияние на Китай, негативного влияния», — ответил Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.

«Если я не одержу победу на выборах, Китай будет владеть США. <…> Вам придется научиться говорить по-китайски, если вы хотите знать правду», — цитирует Трампа РИА Новости.

Говоря о своих отношениях с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что они ухудшились из-за ситуации с коронавирусом. «У меня были очень хорошие отношения с председателем Си. Я бы даже сказал, лучше, чем просто хорошие. Я бы сказал, у нас были прекрасные отношения. <…> Но мои отношения с ним больше не такие хорошие из-за того, что они сделали с китайским вирусом», — отметил президент США.

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