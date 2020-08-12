«Газпром» продолжает терять рынок газа Турции, которая еще недавно была вторым крупнейшим клиентом после Германии, а в 2020-м году отказалась от российских поставок практически полностью.По данным ФТС, в июне в Турцию было прокачано всего 2 миллиона кубометров газа — в 1127 раз меньше, чем в январе, и 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад, пишет российское издание Finanz.ru.

Фактически поставки остановились. На турецкий рынок пришлось 0,01% от общего экспорта «Газпрома», который составил 11 млрд кубометров.

Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.

По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. В предстоящие годы мы увеличим объем закупок газа у Азербайджана», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым (цитаты по «Интерфаксу»). «Мы продолжим своим усилия для расширения двухсторонних взаимоотношений во всех областях», — добавил Чавошуглу.

Турция стала «головной болью» для «Газпрома» вскоре после того, как президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган повтором символического вентиля запустили стоивший 7 млрд долларов трубопровод «Турецкий поток».

Начиная с января поставки в Турцию перешли в режим свободного падения: в январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале — 1,119 млрд, в марте — 0,394 млрд, в апреле — 0,473 млрд, в мае — 0,342 млрд, а в июне — всего 0,002 млрд.

Из-за отсутствия спроса пришлось останавливать трубопроводы. В мае «Газпром» остановила прокачку по построенному в начале 2000х «Голубому потоку». Причиной назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель.

Но на конец июля, по данным Reuters, труба мощностью 16 млрд кубометров в год по-прежнему стояла пустой.

27 июля турецкая Botas объявила о второй за два месяца остановке «Турецкого потока». Как заявила компания, газопровод встанет на две недели — до 10 августа. из-за ремонтных работ.

Месяц назад «Турецкий поток» уже останавливали на плановое обслуживание, которое продолжалось с 23 по 29 июня. Тогда инициатором остановки был «Газпром».

Помимо азербайджанского газа Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.

В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении, говорил ранее Reuters источник в компании.

Minval.az