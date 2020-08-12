Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал о своем скептичном отношении к российской вакцине от коронавируса. Его цитирует Reuters.

Он считает, что главная проблема в российской вакцине — недостаток информации о ней. Так, германский политик назвал действия российских властей в сфере разработки лекарства недостаточно прозрачными.

По мнению Шпана, важнее, чтобы препарат был «безопасным, а не первым из выпущенных». Он подчеркнул, что даже во время пандемии нужно тщательно проверять вакцину, прежде чем отправлять ее на производство.

Minval.az