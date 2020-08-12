Ученые Северо-Западного Университета в США нашли уязвимость в коронавирусном S-белке, играющем ключевую роль в заражении SARS-CoV-2 здоровых клеток. Открытие указывает на относительно простой потенциальный путь лечения и профилактики. Об этом сообщается в ACS Nano.

S-белок, или белок-«шип», содержит сайт узнавания, который позволяет вирусу прикрепляться к рецепторам на поверхности клетки хозяина и проникать внутрь. Исследователи выяснили, что поблизости, в десяти нанометрах, от фактического участка связывания находится многоосновной сайт расщепления, обеспечивающий прочную связь между вирусным белком и рецепторами. Это позволило синтезировать молекулу, которая прикрепляется к сайту расщепления и препятствует связыванию вируса и человеческой клетки.

По словам ученых, блокирование сайта расщепления может служить эффективным профилактическим средством, снижающим способность вируса инфицировать людей.

Функции многоосновного сайта расщепления пока что остаются неизвестными, хотя предыдущие исследования показали, что они необходимы для вирулентности коронавируса. Этот участок может расщепляться ферментом фурином, который в обилии встречается в легких, что объясняет, почему SARS-CoV-2 представляет опасность для нижних дыхательных путей человека.

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