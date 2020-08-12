Турецкое судно сейсмогеологической разведки Oruç Reis, которое вышло в Восточное Средиземноморье для поиска и разведки залежей углеводородов, сопровождают пять военных кораблей ВМС Турции.

Соответствующие сообщения и фото обнародовало Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Сопровождение и защиту исследовательского судна Oruç Reis в рамках его деятельности в районе юрисдикции Турции в Средиземном море осуществляют ВМС Турции», — сообщило министерство.

ВМС Турции также выразили решимость защищать права и интересы Турции в регионе в соответствии с нормами международного права.

Minval.az