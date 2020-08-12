Турция выступила с заявление по случаю 100-летия Севрского договора. Так, в заявлении МИД Турции говорится: «Настало время армянским властям образумиться и отказаться от агрессивной националистической политики. Попытка актуализации условий Севрского соглашения — очередная провокация Армении».

МИД Турции отмечает, что подписанный 10 августа 1920 года Севрский мирный договор, нацеленный на лишение независимости и расчленение Турции, полностью утратил силу после подписания 24 июля 1923 года Лозаннского мирного соглашения.

В комментарии МИД отмечается абсурдность попыток актуализировать Севрский договор армянскими властями, неспособными заботиться о своем народе.

В заключение турецкая сторона обвинила Армению в создании большого препятствия миру и стабильности в регионе.

Minval.az