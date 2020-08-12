Полиция Испании заявила, что в стране распространяются поддельные банкноты: купюры выглядят как настоящие, но на самом деле они предназначены для использования на экране актерами. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает Express.

«Все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро, предупрежают. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.», — предупредили правоохранители.

По словам полицейских, уже были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро.

Кроме того, как считают в полиции, через Интернет преступниками было продано 100000 фальшивых евро.

«Чтобы фальшивые деньги было не отличить от настоящих, с купюр было стерто письменное предупреждение, в котором говорится, что «их использование незаконно». На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы», — говорится в сообщении.

Полиция заявляет, что банды пытались продавать их через Интернет, рекламируя подделки как способные обмануть проверочные машины в магазинах, что, как сказали в полиции, не соответствует действительности.

Minval.az