Частная космическая компания Илона Маска SpaceX построит курорт у своего космодрома в Бока-Чика-Вилледж в штате Техас. В связи с этим, компания объявила об открытии вакансии менеджера по развитию курорта.

“Задача SpaceX — разработка революционных космических технологий для заселения людьми других планет. Бока-Чика-Вилледж — новейший космодром для запуска Starship, следующего поколения космических кораблей. SpaceX планирует преобразить этот город в космопорт XX века. Мы ищем талантливого менеджера по развитию курорта, который займется разработкой первого курорта SpaceX от начала и до конца”, — говорится в описании вакансии.

Менеджер будет руководить процессами проектирования и строительства курорта, заниматься бюджетированием проекта, согласовывать работу и получать необходимые разрешения от местного правительства и регуляторов.

Среди требований к будущему менеджеру курорта — степень бакалавра и более пяти лет соответствующего опыта.

Minval.az