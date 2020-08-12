Европейский союз может ввести санкции против представителей белорусских властей, ответственных за насилие против участников акций протеста, необоснованные аресты и фальсификацию итогов выборов.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

В заявлении подчеркивается, что президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа не были ни честными, ни свободными и не соответствовали стандартам, которые должны соблюдать страны – члены ОБСЕ. Кроме того, власти Беларуси непропорционально применяют насилие к участникам акций протеста, что привело к гибели по меньшей мере одного демонстранта при большом числе пострадавших.

ЕС призвал власти Беларуси немедленно и без условий освободить всех задержанных.

В заявлении отмечается, что с 2015 года отношения между ЕС и Минском улучшались, однако теперь они вновь могут ухудшиться в связи с масштабными нарушениями прав человека и пренебрежением правом со стороны белорусских властей.

В заявлении также содержится призыв к властям начать диалог с обществом.

С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран Люблинского треугольника – Польши, Литвы и Украины.

Minval.az