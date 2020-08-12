Бывший вице-президент США Джо Байден, участвующий от Демократической партии в президентской кампании 2020 года, назвал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим кандидатом в вице-президенты.

Если Байден выиграет выборы, Харрис станет первой в истории США женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим американским политиком в этой должности, сообщает Associated Press.

Также в случае победы Байдена Харрис будет претендовать на то, чтобы возглавить Демократическую партию США.

Харрис 55 лет — она стала сенатором в 2016 году, а до этого с 2010-го была генеральным прокурором Калифорнии.

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