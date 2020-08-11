Федеральное правительство США потратило около $250 млрд на выплату пособий по безработице в размере $600 в неделю с начала апреля по конец июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское министерство труда.

Работники, которые были уволены, отправлены в неоплачиваемый отпуск или стали работать меньшее количество времени, могли получить федеральное пособие в дополнение к выплатам, которые были положены им от штата в рамках закона, принятого в марте.

Срок действия программы истек 31 июля. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал исполнительный указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса.

Согласно указу Трампа, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Белый дом по-прежнему не может согласовать более масштабную сделку о новых стимулирующих мерах с законодателями от Демократической партии, которые назвали действия президента США нарушением полномочий Конгресса.

Пособия в размере $600 начали выплачиваться штатам с первой полной недели апреля. Пик выплат пришелся на неделю, завершившуюся 26 июня, когда власти выплатили $18,6 млрд, согласно данным министерства труда США, на которые ссылается газета The Wall Street Journal. Этот показатель соответствует примерно 31 млн выплат в размере $600 за неделю.

Самый большой объем выплат получил штат Калифорния — $38,4 млрд, тогда как меньше всего власти выплатили штату Южная Дакота — $177,1 млн, согласно анализу WSJ.

По словам экономистов, увеличение размера пособий помогло обеспечить поддержку домохозяйствам, лишившимся работы, а также экономике в целом. Несмотря на рекордно высокий уровень безработицы, доходы домохозяйств в июне были выше уровня, зафиксированного в феврале, до широкого распространения пандемии коронавируса в Штатах, следует из данных министерства труда в США. Рост страховых выплат по безработице значительно превзошел снижение трудовых доходов.

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