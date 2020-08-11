Глава Mozilla Митчелл Бейкер объявила в открытом письме о реструктуризации, которая позволит создавать и инвестировать в новые продукты и услуги. «К сожалению, изменения также включают увольнение около 250 человек», — добавила она.

Компания прекратит работу в Тайбэе. Ещё около 60 человек будут направлены на другие проекты.

Бейкер отметила, что пандемия оказала «существенное влияние» на выручку компании. В результате план, созданный Mozilla до Covid-19 — создание «лучшего интернета», инвестиции в инновации и корректировка финансовой стратегии, — больше «не работает».

Изменения позволят компании экспериментировать, быстрее приспосабливаться и чаще договариваться о партнёрствах, добавила топ-менеджер.

Новый план включает упор на построении сообщества, создании новых продуктов и источниках доходов. По словам Бейкер, сначала компания сосредоточится на Pocket, VPN-сервисе и других инструментах для безопасности и конфиденциальности данных.

В 2018 году Mozilla сообщала, что всего у неё около 1000 сотрудников в штате. В беседе с The Verge представитель компании подтвердил, что в штате останется примерно 750 человек.

Это второе крупное сокращение персонала в 2020 году: в январе Mozilla уже уволила 70 человек, чтобы сохранить деньги на «инвестиции в инновации». Тогда же компания согласилась с принципом «жить по средствам» и не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем.

Mozilla получает большую часть выручки от рекламы и партнёрств — например, Google платит за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию в браузере Firefox в некоторых странах, указывает интернет-сайт vc.ru со ссылкой на Axios.

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