Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Также уточняется, что не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Также уточняется, что не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.
Дата: 2020/08/11 21:26
Раздел: Мир
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