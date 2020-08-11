В Армении раскритиковали премьера Никола Пашиняна за поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко с переизбранием.

Поспешное поздравление Пашиняна, пришедшего к власти путем революции, правозащитник Артур Сакунц считает неприемлемым.

«Как государство, премьер-министр которого поздравляет Лукашенко, может осуществлять уголовное преследование в отношении Р. Кочаряна за то же деяние? Это полный анахронизм ценностей и принципов… Это просто абсурд…».

«Ситуация, которая царит сейчас в Беларуси, такова: тысячи людей незаконно лишаются свободы, подвергаются насилию, в них стреляют резиновыми пулями, происходят грубые нарушения прав человека в отношении оппозиции, граждан и правозащитников. В подобной ситуации, которая полностью напоминает 1 марта 2008 года [в Армении], глава демократического государства, хотя бы до обнародования официальных данных, не может поздравлять. А если он пытается каким-то образом выразить свое отношение, то хотя бы должен также выразить обеспокоенность фактом нарушения прав человека и призвать решать все вопросы в рамках верховенства закона. Но когда Гагик Царукян поздравляет и ты поздравляешь, в этом случае возникает вопрос: уголовное преследование Кочаряна по делу «1 марта» было возбуждено за те же действия», — сказал Сакунц.

Minval.az