Армянское лобби отмывает грязные деньги в Ереване. Об этом сказали в правительстве Турции.

Было отмечено, что армянское лобби в США и странах Европы ежемесячно под видом «гуманитарной помощи» отправляет в Ереван миллионы долларов якобы на реставрацию исторических памятников и восстановление экономики Армении.

«На грязные деньги армянского лобби в центре Еревана строятся здания, а большая часть денег направляется на вооружение, а также обучение армии Армении и незаконного режима на оккупированных азербайджанских территориях», — сказали в правительстве Турции агентству Тренд.

Также было отмечено, что дестабилизация на Южном Кавказе в первую очередь в интересах армянского лобби, так как именно такая ситуация в регионе позволяет им отмывать грязные деньги.

«Власти Армении являются заложниками армянского лобби. Именно «благодаря» нему Армения полностью изолировала себя от региональных проектов», — сказали в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, действуя в интересах армянского лобби, власти Армении фактически погубили население страны.

Minval.az