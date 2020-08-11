Уровень карабахского конфликта повысился во многих аспектах. Об это в эфире «Армньюз» заявил бывший советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон.

Он разъяснил, что имел ввиду, когда в ходе визита в Армению заявил, что у премьер-министра Армении прекрасные позиции для принятия решения по карабахского вопросу.

«Я констатировал факт возможности жить в демократическом обществе, когда новый руководитель приходит к власти. Это период, когда можно увидеть, имеют ли возможность международные конфликта, особенно те, которые зашли в тупик, выйти из него.

В ходе предварительных встреч были обнадеживающие признаки, но спустя год после моего визита это не сработало и уровень конфликта повысился во многих аспектах. Я думаю, что это потеря для обоих народов, для Армении и Азербайджана», — сказал он. Болтон отметил, что понимает, как сложно найти решение этого конфликта.

«Я считают Кавказ важным регионам, не только для местных жителей, но и США и всего мира. Здесь в реальности очень опасная атмосфера, из-за нескольких ваших соседей. Я бы хотел, чтобы США уделяли этому региону больше внимания. Хотел бы, чтобы мы были полезнее, так как три маленькие страны региона с юга окружены двумя большими и проблемными соседями. Думаю, что присутствие США извне повышает региональную стабильность, так как мы не ограничены в плане географии».

Minval.az