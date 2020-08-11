Актера Михаила Ефремова госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы корреспонденту «Ленты.ру».

Во вторник должно быть состояться по делу артиста. В настоящее время здание суда закрыто на вход.

Ранее Ефремову стало плохо у здания суда. На опубликованном в сети ролике можно увидеть, как артиста заносили из автомобиля в зал судебные приставы, он волочил правую ногу. В это время актер Никита Джигурда распевал в толпе о его невиновности: «Миша наш не виноват, не сидел он за рулем. Серп и молот всем тем в зад, кто устроил сей дурдом».

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