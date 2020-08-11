Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял во вторник главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главу Минобороны Азербайджана Закира Гасанова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял во вторник главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главу Минобороны Азербайджана Закира Гасанова.
Дата: 2020/08/11 15:30
Раздел: Важно
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