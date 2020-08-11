Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Беларуси.

«Беларусь созрела, чтобы покончить с режимом Лукашенко. Он всех предал: и Россию, и Запад, и Украину, и народ свой. Ведет себя как самодур. Мы поддерживали его лет 20 назад. Но он все делает, чтобы у нас не было никакого объединения. Живет по принципу дармоед, иждивенец, убери поддержку России — там все рухнет», — заявил Владимир Вольфович в эфире Радио «Комсомольская правда».

Жириновский заверил, что нынешний политический режим в Беларуси обречен, так как подавляющее большинство выступает против лидера страны.

По мнению политика, Россия в сложившейся ситуации выиграет при любом раскладе.

«Нам лучше открытый враг, чем ложный друг. Врагу же что-то можно пригрозить. А ложный друг он же вроде как брат нам, мы его поддерживаем. И получается, что 25 лет человек нам морочит голову. И ладно бы бесплатно морочил голову, но он же с нас вытягивает постоянно», — высказался глава ЛДПР.

В завершении Жириновский выразил надежду, что российские власти не станут признавать выборы в Беларуси.

Minval.az