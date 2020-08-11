Турция в предстоящие годы увеличит объем закупок азербайджанского газа, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. В предстоящие годы мы увеличим объем закупок газа у Азербайджана», — сказал Чавушоглу во вторник на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он сообщил, что наряду с логистическим проектами, реализованными в регионе Южного Кавказа с Азербайджаном, в настоящее время есть еще два проекта, реализации которых «придается очень большое значение».

«Речь идет о строительстве железной дороги Карс-Нахчыван и газопровода Турция – Нахчыван. При этом, проект, предусматривающий поставок природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, имеет большое стратегическое значение», — сказал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан «непременно увеличат объемы взаимной торговли и инвестиций» а также намерены укрепить сотрудничество в сферах культуры и образования.

«Мы обсудили эти вопросы с главой МИД Азербайджана. Сотрудничество в экономической, торговой и инвестиционных сферах, конечно, очень важны, но мы продолжим своим усилия для расширения двухсторонних взаимоотношений во всех областях», — сказал Чавушоглу.

Minval.az