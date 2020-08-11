«Несмотря на решения международных организаций по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, конфликт не находит своего решения. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не прилагают искренних усилий для урегулирования конфликта».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«12 июля этого года Армения совершила нападение на Товузский район братского Азербайджана. Что мы говорили в тот день как Турецкая Республика, говорим это и сегодня. Азербайджан не один, мы всеми силами находимся рядом с Азербайджаном», — цитирует его АПА.

Minval.az