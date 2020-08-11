Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал он на совещании с членами правительства.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

«Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — цитирует Путина РИА Новости.

Minval.az