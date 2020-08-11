«Между Сербией и Азербайджаном, являющимися стратегическими партнерами, существуют крепкие дружеские отношения».

Об этом журналистам сказал заместитель премьер-министра, министр внутренних дел и секретарь Совета национальной безопасности Сербии Небойша Стефанович.

Он выразил уверенность в том, что благодаря визиту в Баку и предстоящим здесь встречам, между двумя странами будет достигнуто сотрудничество на более высоком уровне.

Он отметил, что целью визита является дальнейшее развитие отношений и укрепление сотрудничества не только в сфере безопасности, но и в других областях.

«В ходе сегодняшней встречи мы обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обмена конфиденциальной информацией, борьбу с терроризмом и другие важные области. Я верю, что благодаря этим визитам и встречам мы достигнем более высокого уровня сотрудничества», — сказал Стефанович (цитата по Тренд).

Minval.az