Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) отправит 50 тыс. тонн пшеничной муки в Ливан в рамках мер по борьбе с продовольственным дефицитом в республике. Об этом во вторник сообщило Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

«Ввиду урона, нанесенного зернохранилищам в порту [Бейрута в результате взрыва], ВПП доставит 50 тыс. тонн пшеничной муки в ливанскую столицу для того, чтобы страна не испытывала дефицит продовольствия», — отмечается в отчете управления.

В понедельник исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли заявил, что в Ливане может закончиться хлеб, если работу порта не удастся восстановить в течение двух недель. Он добавил, что ранее в республику был отправлен корабль с 17,5 тыс. тонн пшеницы, «который может уже через две недели прибыть в Бейрут, что сможет обеспечить Ливан хлебом на двадцать дней». Кроме того, три грузовых самолета ВПП ООН с продовольствием уже прибыли в аэропорт ливанской столицы.

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