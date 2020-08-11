Британские ученые-климатологи установили, что уже к 2035 году Арктика полностью останется без льда. Результаты их исследования в понедельник, 10 августа, опубликовал научный журнал Nature Climate Change.

Отмечается, что к такому выводу эксперты пришли, проанализировав состояние северной части планеты во времена последнего теплого периода в истории Земли — 125 тысяч лет назад.

«Мы знаем, что Арктика сильно меняется под действием глобального потепления. <…> Сама возможность того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», — заявила один из авторов статьи, палеоклиматолог из Британской антарктической службы Луиза Сайм.

Климатологи мира практически уверены, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если не сдержать рост температур на отметке в 1,5 градуса, указано в работе.

Авторы исследования заявили о намерении привлечь внимание главных политиков мира и заставить их активнее работать над реализацией новых мер по борьбе с проблемами климата, в частности, по снижению объемов выбросов парниковых газов.

Minval.az