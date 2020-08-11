Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции пройдут на Филиппинах. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Филиппины являются одной из важных стран — партнёров России по вакцине от коронавируса», — приводит его слова фонд.

Он уточнил, что РФПИ готов провести испытания на Филиппинах уже в августе.

Президент страны Родриго Дутерте в телеобращении к гражданам сообщил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину. Он добавил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным объём поставок препарата, а также то, как будут проходить клинические испытания.

Minval.az