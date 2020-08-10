Британский принц Гарри обиделся на своего друга детства после того, как тот посоветовал внуку Елизаветы II не спешить со свадьбой с американской актрисой Меган Маркл. Обида была настолько сильной,что Гарри не пригласил лучшего друга на свадьбу. Об этом говорится в книге «В поисках свободы», повествующей о жизни герцога и герцогини Сассекских.

Гарри порвал отношения с Томом «Скиппи» Инскипом после того, как тот усомнился в искренности чувств Маркл.Том сказал королевскому отпрыску, что они с Меган должны сначала какое-то время пожить вместе.

«Ему действительно было больно, что кто-то, с кем он был так близок, не поверил ему», — объяснил для книги источник, близкий к Гарри.

При этом Гарри не пригласил на свою свадьбу ни Тома Инскипа, ни его супругу.

Также в книге отмечается, что прошлым летом друзья все-таки помирились.

«Корреспондент» со ссылкой на Marie Claire напоминает, что книга «В поисках свободы: Гарри и Меган и создание современной семьи» — это биография принца Гарри и Меган Маркл, написанная светскими хроникерами Кэролайн Дюран и Омидом Скоби.

Биография была объявлена 4 мая 2020 года, а выйдет в свет уже 11 августа.

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