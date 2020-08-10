Французская актриса, модель Ева Грин попала в скандал во время съемок научно-фантастического триллера «Патриот». Кинокомпания White Lantern потребовала от звезды более 130 миллионов долларов за срыв съемочного процесса, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Variety.

Представители киностудии заявили, что 40-летняя Грин помешала закончить работу над картиной. Якобы, актриса начала предъявлять компании сумасбродные требования.

Так, она потребовала дополнительно нанять продюсера Пола Сарони, супервайзера визуальных эффектов Джорджа Звира и сценаристку Жанетт МакГрат.

Также Грин заявила, что White Lantern должна оплачивать работу ее личных помощников.

В итоге, звезда отказалась от съемок в «Патриоте».

Между тем, актриса подала в суд иск на кинокомпанию. Она потребовала свой гонорар, а это более одного миллиона долларов. Грин заявила, что она, согласно условиям контракта, должна получить сумму независимо от того, выйдет ли лента в прокат.

Ева Грин известна по фильмам «Казино «Рояль», «Царство небесное», «Дом странных детей Мисс Перегрин».

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