Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отверг обвинения в причастности республики к организации протестов на территории Беларуси.

«Чешская республика и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации протестных акций в Белоруссии», — сказал Петршичек, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что МИД Чехии действительно на протяжении долгого времени поддерживает белорусское гражданское общество, однако не согласился с обвинениями во вмешательстве Праги во внутриполитические дела Минска.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестами в городах республики руководили кураторы из Чехии, Польши и Великобритании.

Minval.az