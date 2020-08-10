Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус.

Гейтс сказал, что пандемию удастся остановить только через два с половиной года.

«У меня возникает такое ощущение, что мы, богатый мир, в основном справимся с этим к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет это к концу 2022 года», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на Wired.

«Уйдут годы, прежде чем мы вернемся к тому состоянию, в котором находились в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы», — отметил Гейтс.

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