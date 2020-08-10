Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал овцами граждан, протестующих против официальных результатов выборов главы государства. Об этом сообщает БЕЛТА.

На встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко назвал прошедшее голосование праздником. «Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью», — заявил он.

Белорусские власти в ночь после выборов зафиксировали звонки из-за границы, продолжил Лукашенко. «Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — добавил президент.

Minval.az