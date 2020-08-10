Президентские выборы в Беларуси проходили не в соответствии с демократическими стандартами. Так о прошедшем голосовании высказался официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на пресс-конференции в Берлине. Об этом сообщает издание Merkur.

«У нас серьезные сомнения в том, насколько в соответствии с демократическими принципами проходили эти выборы», — приводит портал его слова. Зайберт подчеркнул, что эти сомнения будут обсуждаться на уровне Европейского союза. Отдельно он отметил неприемлемость жесткого подавления народных выступлений.

Minval.az