Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.

Глава правительства Польши инициировал чрезвычайный саммит Евросоюза по вопросу Беларуси.

В свою очередь, в заявлении, размещенном на сайте канцелярии премьер-министра, подчеркивается, что после прошедших в воскресенье президентских выборов в Беларуси власть применила силу против своих граждан, которые требовали перемен в стране.

«Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Евросоюз изучил этот вопрос», — говорится в сообщении.

Minval.az