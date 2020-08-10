Вооруженные силы Греции приведены в воскресенье в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа турецкими военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо. Об этом сообщил греческий портал Armyvoice.gr, специализирующийся на оборонной тематике.

По словам портала, из-за выхода турецких кораблей в море в ВС Греции объявлена тревога, отменены отпуска, и военные призваны в свои части. Мобилизация проводится быстро, особенно в таких пограничных районах, как область Эврос [на сухопутной границе] и острова. Сообщается, что в боеготовность приведена авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции, которые находятся на ключевых позициях в Эгейском море.

Официальные греческие ведомства, согласно своей обычной практике, не опровергают, но и не подтверждают такую информацию.

При этом, по словам портала, с турецкой стороны, очевидно, идет большая мобилизация: десятки кораблей турецкого флота развернуты в районах между Родосом и Кастелоризо в их международных и территориальных водах. Armyvoice.gr пытается подтвердить информацию о том, что Турция дала также команду своим кораблям, участвующим в международных миссиях, вернуться к родным берегам. В свою очередь греческий телеканал Open TV сообщил, что на важнейших позициях в Эгейском море в настоящее время находятся 17 турецких кораблей.

Турция объявила, что 10 августа начинаются учения с использованием боевых боеприпасов в морской зоне между Родосом и Кастелоризо в ответ на заключенное Грецией с Египтом соглашение о частичном разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ).

Minval.az